Motoristas ficam gravemente feridos em acidente com carro de luxo

Na noite de sábado (29), dois homens ficaram gravemente feridos em um acidente entre dois veículos na BR-316, na cidade de Picos (PI).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu entre um veículo de luxo e uma picape. Os feridos foram um homem de 38 anos e um de 42 anos.

O condutor da picape entrou na rodovia e foi atingido pelo outro motorista. Os dois feridos foram levados para o hospital.

“Os policiais estiveram no local do acidente e verificaram preliminarmente que a picape ao ingressar na rodovia foi colidida transversalmente pelo outro automóvel, capotando em seguida. A princípio a causa principal do acidente seria a velocidade desenvolvida pelo automóvel que era incompatível para o local, além da falta de atenção ao ingressar na rodovia, que também contribuiu para o acontecimento do acidente”, informou a PRF.