Motorista se assusta durante assalto, consegue fugir, mas é baleado

PUBLICIDADE 

Na saída de uma fazenda a 791 km de Cuiabá, Mato Grosso, um motorista de uma caminhonete foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto. O caso aconteceu nessa terça-feira (25).

Conforme as autoridades, os assaltantes estavam de tocaia para roubar o veículo. Além do motorista, outras duas pessoas estavam na caminhonete no momento da tentativa de assalto.

A vítima não corre risco de vida e as outras duas pessoas, não se feriram. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 18h, as vítimas saíam da fazenda, quando foram surpreendidas por dois homens armados.

Os criminosos anunciaram o assalto. Assustado, o motorista acelerou a caminhonete e foi atingido no ombro esquerdo. A bala atravessou a porta do veículo. As vítimas conseguiram fugir e seguiram para o Hospital Municipal de Novo Mundo, onde receberam os primeiros socorros.

A polícia militar investiga o caso.