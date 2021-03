Motorista salva criança que caiu do 12º andar

No instante em que a menina estava na fachada do 12° andar do edifício, o entregador, de 31 anos, saiu do carro para socorrer a criança

Um homem salvou a vida de uma menina de dois anos que caiu da varanda do 12º andar de um prédio. A criança despencou do edifício, mas foi segurada nos braços, o que impediu que ela sofresse ferimentos mais graves. O caso ocorreu no Vietnã, em Hanói, na tarde do último domingo (28). No instante em que a menina estava na fachada do 12° andar do edifício, Nguyen Ngoc Manh, de 31 anos, estava dentro do carro. O homem trabalha como entregador e aguardava para fazer uma entrega, quando ouviu o choro da criança. Em seguida, ele abaixou a janela do veículo para olhar e notou que havia uma criança “pendurada no 12º andar, prestes a cair”. De imediato, o entregador escalou uma parede de dois metros e previu que a menina cairia sobre um telhado metálico de um complexo de geradores elétricos. Ele se posicionou sobre a estrutura, no entanto, o telhado estava com deformidades, o que dificultou que ele permanecesse estável. Devido a isso, o entregador precisou saltar para agarrar a menina nos braços, pouco antes dela atingir o telhado. Com o impacto da queda, o telhado metálico ficou com marcas profundas. Após o salvamento, a menina apresentou um sangramento na boca. Segundo informações passadas na segunda-feira (1), a criança deslocou o quadril na queda, mas não teve outros ferimentos mais graves.



Os médicos do Hospital Nacional de Crianças, onde a menina está internada, disseram que a criança está engessada e sob cuidados de profissionais que analisam um próximo tratamento para a recuperação completa dela.