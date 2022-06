Motorista por aplicativo sobrevive após ser baleada na cabeça em Maceió

Na noite de domingo, 19, uma motorista por aplicativo sobreviveu após ser baleada na cabeça, no bairro do Benedito Bentes, em Maceió

Na noite de domingo, 19, uma motorista por aplicativo sobreviveu após ser baleada na cabeça, no bairro do Benedito Bentes, em Maceió. De acordo com o irmão da vítima, ela teria sofrido uma tentativa de latrocínio, quando três criminosos tentaram matá-la para roubar o carro.

Alayne da Silva Oliveira, de 28 anos, é motorista cadastrada em um aplicativo de viagens que transporta apenas mulheres. No momento do crime, ela realizava uma viagem para uma passageira, quando foi abordada por três homens. O carro usado por ela foi levado pelos bandidos.

Não há informações sobre a passageira que estava sendo transportada no momento do crime.

Após ser socorrida, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Benedito Bentes, onde recebeu os primeiros atendimentos.

De acordo com o irmão de Alayne, Alan Berg, ela teria sido baleada na cabeça e nas costas, mas o Samu informou que mulher foi baleada na cabeça e teve fratura em uma das mãos, informações confirmadas pelo Hospital Geral do Estado (HGE), para onde a vítima foi transferida intubada por uma Unidade de Suporte Avançado (USA).

O HGE informou ainda que a paciente está em atendimento e que seu quadro de saúde é considerado grave.

Alan Berg, irmão de Alayne, que também é motorista por aplicativo, disse que o rastreador instalado no veículo dela aponta que o carro dirigido pela vítima foi até a Avenida Cachoeira do Meirim, onde permaneceu parado por cerca de 35 minutos.

A Polícia Militar fez buscas pelos criminosos, mas ninguém foi preso. Não há informações sobre suspeitos.