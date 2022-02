Motorista morre após caminhão tombar em rodovia

O veículo transportava uma carga de 480 caixas de tomates para a Cease, na capital alagoana. Não há indícios de colisão

Na manhã desta sexta-feira, 25, um motorista de 54 anos morreu depois que o caminhão que conduzia tombar em um trecho da rodovia AL-404, entre Rio Largo e Satuba, região metropolitana de Maceió.

O veículo transportava uma carga de 480 caixas de tomates para a Cease, na capital alagoana. Não há indícios que o caminhão tenha se chocado com outro veículo.

Segundo a tenente Juliana, do Corpo de Bombeiros, os militares só foram chamados para atender a ocorrência por volta das 3h30 desta madrugada e onze bombeiros foram mobilizados para resgatar as vítimas.

“Nós encontramos uma certa dificuldade uma vez que o caminhão havia tombado. A vítima que sobreviveu já estava fora do veículo e nós resgatamos o corpo da que faleceu no local. Agora é esperar que o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil apontem o que aconteceu no local”, informou a militar.

A Polícia Militar esteve no local para fazer a segurança da carga.