Motorista é preso após ser flagrado com 330 kg de cocaína em fundo falso de caminhão

Um motorista foi flagrado com 330 kg de cocaína escondidas em um fundo falso de um caminhão, nessa segunda-feira (19). A droga foi apreendida pela Polícia Federal no município de Barra do Bugres, a 169 km de Cuiabá, e é avaliada em R$ 2 milhões.

O motorista foi detido em uma abordagem da PF junto com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron). O veículo, motorista e a droga foram levados à Polícia Federal. O caso está sendo investigado.