Motorista é arremessado e atropelado pela própria caminhonete

Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura no braço

Um motorista foi arremessado do próprio veículo após perder o controle durante uma curva em uma rua no setor Estrela Dalva, em Goiânia, nesta terça-feira (22).

Nas imagens, é possível ver a caminhonete descendo por uma rua e, ao virar à direita, a carga se espalha pela rua. O motorista cai no asfalto e o pneu traseiro passa sobre ele. Em seguida, o veículo segue virando à direita, atingindo o muro de uma casa.

O Corpo de Bombeiros de GO socorreu o condutor, que estava consciente e com suspeita de fratura no braço, fora do veículo. A vítima foi levada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

As informações são do G1.