Motorista de transporte escolar é preso por de estupro de vulnerável

A prisão aconteceu enquanto o homem trabalhava com o transporte escolar, no bairro Cruz das Armas

Um motorista de transporte escolar foi preso nesta quarta-feira (24) por estupro de vulnerável, em João Pessoa. Ele já respondia a um inquérito pelo mesmo crime e usava tornozeleira eletrônica. Até o momento, já há denuncias de pelo menos três vítimas.

Segundo a polícia, as vítimas são crianças que ele regularmente transportava para a escola. O suspeito não era regulamentado. De acordo com informações da mãe de uma das crianças, à TV Cabo Branco, o homem deixava seu cartão de visita nas escolas, e as famílias contratavam os serviços de transporte escolar.

Identificado como Severino Francisco de Souza, o homem já respondia a um inquérito de 2009 por estupro de vulnerável. Durante a pandemia, ele recebeu o benefício de regime aberto com monitoramento eletrônico, mas quebrou as regras ao ser denunciado por outro crime de estupro recentemente.

Ele está na carceragem da central de polícia e vai passar por audiência de custódia.