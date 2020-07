Motorista de ônibus tem morte cerebral após agressão por negar entrada de passageiros sem máscara

PUBLICIDADE

Um motorista de ônibus foi declarado em morte cerebral na França depois de ter sido agredido por pessoas que ele não permitiu que entrassem no veículo porque estavam sem máscaras, que têm uso obrigatório nos transportes públicos do país para evitar a propagação do coronavírus.

Um dos agressores foi detido e os demais estão foragidos, informou à AFP uma fonte policial da cidade de Bayonne (sudoeste), onde aconteceu a agressão.

O grupo tentou subir no ônibus no domingo à noite sem pagar a passagem nem usar máscaras.

Quando o motorista, de 50 anos, tentou impedir sua entrada, recebeu vários socos, que provocaram uma lesão grave na cabeça.

Ele foi levado inconsciente ao hospital e os médicos declararam a morte cerebral nesta segunda-feira.

Vários colegas de profissão da região paralisaram o serviço de ônibus nesta segunda-feira em protesto contra o ataque brutal.

