Motorista de ônibus é preso suspeito de transportar 286 kg de drogas em MT

Na madrugada deste domingo (14), um motorista foi detido por transportar quase 287 kg de drogas no fundo falso de um ônibus, na BR-070, em Barra do Garças, a 516 km de Cuiabá.

Ao ser interceptado, as autoridades constataram que o ônibus estava aparentemente vazio. No entanto, o comportamento nervoso e evasivo do motorista ao ser questionado sobre a viagem levantou suspeitas.

De acordo com a PRF, as respostas evasivas aumentaram a desconfiança, resultando na vistoria minuciosa do veículo. Um padrão estranho no carpete das poltronas 27, 28 e 31, 32 chamou a atenção dos agentes.

Após abrir uma tampa pelo assoalho do corredor que dá acesso ao motor, os policiais notaram uma caixa discrepante dos demais componentes do ônibus, escondida abaixo das poltronas suspeitas.

Dentro deste compartimento, foram encontrados 142,35 kg de cloridrato de cocaína e 144,20 kg de uma substância semelhante à pasta base de cocaína. Ao todo, foram localizados 267 tabletes da droga.