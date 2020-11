Motorista de ônibus ajuda idosa a atravessar rodovia e viraliza

PUBLICIDADE

Um motorista de ônibus foi fotografado por passageiros enquanto ajudava uma idosa a atravessar uma rodovia em Guarujá-SP. Os registro acabaram repercutindo na internet e o profissional recebeu diversos elogios. Marcelo Alves Salvador, de 51 anos, relatou que não esperava tanta comoção das pessoas em relação à atitude dele. Após voltar ao ônibus, ele contou que foi aplaudido pelos passageiros do coletivo.

Em entrevista ao Portal G1, o motorista deu detalhes do ocorrido. Ele conta que, na última terça-feira (24), havia parado o veículo em um ponto de ônibus que fica na entrada da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, por volta das 9h30. Na sequência, ele avistou a idosa descer do coletivo da frente. Ela portava uma bengala e havia feito um gesto para o ônibus, demonstrando que queria atravessar. No entanto, Marcelo entendeu que a idosa queria entrar no coletivo e, devido a isso, abriu a porta do veículo.

Ela então informou o motorista que queria apenas atravessar a rodovia. Ele pediu para que a idosa atravessasse na faixa de pedestre, mas ela disse que não poderia, pois estava atrasada para o trabalho. Com isso, Marcelo desceu do ônibus e ofereceu ajuda à idosa.

“Cada um tem um sistema de trabalho, eu praticamente trabalho muito sério, calado. Sempre falo bom dia, mas não sou de falar muito. Mesmo assim, sempre que posso, ajudo as pessoas. Peguei na mão dela para ajudá-la e a atravessei. Foi apenas um ato de cidadania”, afirmou ao Portal G1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marcelo relatou ainda que não percebeu que havia sido fotografado. Durante o trabalho, o motorista recebeu diversas mensagens informando que ele estava aparecendo em várias páginas de redes sociais.

“Ajudar foi a parte mais importante, porque tive um sentimento de dever cumprido”, finalizou.