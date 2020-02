Motorista de caminhonete morre após bater de frente com caminhão-tanque

PUBLICIDADE 

Um homem morreu nesta quarta-feira (5) em um acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão-tanque.

O motorista da caminhonete, que ainda não teve o nome divulgado, morreu no local do acidente antes do socorro chegar.

Os dois veículos bateram de frente. O corpo do motorista, que ficou preso às ferragens, foi encaminhado ao IML.

O caso ocorreu na BR-070, entre Primavera do Leste e Campo Verde-MT.