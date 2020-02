Motorista de caminhão é encontrado amarrado em milharal

Um motorista, de 49 anos, foi amarrado e deixado em um milharal após ter seu caminhão-guincho roubado. O crime aconteceu nesta quarta-feira (26). Um suspeito, de 33 anos, foi preso.

Segundo a polícia, a vítima havia recebido uma ligação para um serviço de reboque. O homem deveria ir até um posto de combustível para atender ao chamado.

Ao chegar no posto, o motorista foi surpreendido por três homens armados que o levaram até uma plantação de milho. Ao chegarem no milharal, o homem recebeu ameaças, foi amarrado e deixado lá. Segundo a polícia, para amedrontar a vítima, os homens apertavam o gatilho da arma enquanto ela estava descarregada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou o motorista com ferimentos por todo o corpo, descalço e com as mãos amarradas com cadarços. Uma camisa estava cobrindo seu rosto. O caso aconteceu em Toledo, no oeste do Paraná.

O suspeito confessou que pretendia levar o guincho para Mundo Novo-MS. A ocorrência foi registrada na delegacia da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, próximo de onde ocorreu o crime.