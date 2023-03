Motorista de aplicativo tem carro baleado e incendiado poucos dias após alugar veículo para trabalhar

Depois do incêndio o dono do carro está cobrando R$ 2 mil pelos prejuízos, o motorista já conseguiu R$ 1 mil de doações

Um motorista do aplicativo Uber teve o carro incendiado e baleado, durante os ataques no Rio Grande do Norte, ele tinha alugado o veículo há apenas três dias para continuar trabalhando.

Robert Ambrósio, de 25 anos, estava dormindo quando começou a ouvir barulhos de tiros, o motorista chegou em casa após o trabalho durante a madrugada e estava descansando para sair novamente pois já tinha uma corrida já agendada.

Um pouco antes de levantar, cinco criminosos chegaram na rua de Robert e jogaram um líquido no veículo e depois atearam fogo. O caso aconteceu na madrugada de segunda para terça-feira, no primeiro dia dos ataques.

O carro tinha sido comprado há apenas três dias, no mesmo dia que o motorista tinha alugado o veículo. Devido os prejuízos o dono está cobrando um valor de R$ 2 mil. No momento Robert já conseguiu R$ 1 mil de doações.