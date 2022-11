Motorista de aplicativo simula sequestro

A Polícia Civil informou que a família do motorista procurou uma delegacia e disse que o condutor havia sido sequestrado e que os suspeitos estariam exigindo R$ 10 mil para libertá-lo

Um motorista de aplicativo de 47 anos forjou o próprio sequestro em Linhares na terça-feira (25) e foi descoberto pela polícia na sexta-feira (28).

A Polícia Civil informou que a família do motorista procurou uma delegacia e disse que o condutor havia sido sequestrado e que os suspeitos estariam exigindo R$ 10 mil para libertá-lo.

De acordo com o delegado do caso, os supostos sequestradores também exigiram que a família não procurasse a polícia para comunicar o crime. Os supostos sequestradores teriam abandonado o veículo da vítima com a chave no município vizinho, em Aracruz.

“Durante as investigações, a equipe de Linhares detectou que a vítima estava mentindo e tentando extorquir dinheiro da família. Desfeita a mentira, a suposta vítima se apresentou na última sexta-feira (28), na Polícia Civil de Linhares, e confessou que realmente inventou toda a história. Disse que sofreu um lapso mental e que não se lembrava de muita coisa”, contou o delegado Fabrício Lucindo.

O homem pode responder por tentativa de extorsão, com pena de 4 a 10 anos de prisão, ou por estelionato, com pena de 1 a 5 anos de prisão. Ele responde em liberdade e o inquérito será concluído e encaminhado à Justiça.