Motorista de aplicativo é preso suspeito de estuprar passageira de 17 anos

Um motorista de aplicativo de 26 anos foi preso por policiais da Divisão de Investigação e Capturas (Deic) da Polícia Civil suspeito de estuprar uma passageira de 17 anos em Jacarecica, em Maceió. O crime ocorreu por volta de 1h de sábado (28) e o suspeito foi preso horas depois, por volta das 14 horas.

O motorista confessou o crime para a polícia e contou que perto da entrada do Sítio São Jorge, parou o carro no acostamento e violentou sexualmente a adolescente. Ele disse que fez isso porque ela estava embriagada e não poderia oferecer resistência.

Após o crime, a adolescente foi liberada. Ao chegar em casa, ela contou para os pais que acionaram a Polícia Civil. Ela foi encaminhada para o Hospital da Mulher para receber atendimento médico.

O homem foi preso no bairro do Antares quando dirigia o mesmo veículo utilizado no crime. Ele foi autuado por estupro de vulnerável com agravo de a vítima não apresentar resistência por estar embriagada. A pena pode chegar a 15 anos de reclusão.