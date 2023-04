Motorista de aplicativo é preso por assediar passageira

O caso aconteceu há três anos, mas a prisão só pôde ser concretizada nessa segunda (3)

Um motorista de aplicativo de 53 anos foi preso por praticar importunação sexual contra uma passageira. O crime aconteceu a três anos atrás

Segundo a vítima, o acusado a abordou de forma inapropriada quando ela entrou no veículo, durante o trajeto, começou a tocar em suas partes íntimas enquanto a encarava.

Na época, o acusado não pôde ser encontrado para receber uma notificação. Por isso, em janeiro deste ano, foi emitida uma notificação por edital pedindo a sua prisão preventiva.

Durante o crime a vítima solicitou ao motorista que se concentrasse na condução do veículo, mas ele prosseguiu fazendo atos indecentes e ainda tocou a coxa da passageira.

O motorista convidou a vítima para uma festa e depois para um motel, ele chegou a perguntar se ela gostava de fazer sexo a três.

“A vítima afirmou que pensou até em se jogar do veículo, porém, ficou com medo do que poderia acontecer, sendo que manteve a calma até chegar ao seu destino”, detalhou o Delegado Leonardo Leite.

O motorista preso deve responder pelo crime de ato libidinoso mediante fraude.