Motorista de aplicativo é morto a facadas em São Paulo

Martha Alves

Um motorista de aplicativo, de 39 anos, foi morto a facadas durante roubo, no bairro Colônia, zona leste de São Paulo, na noite desta quinta-feira (7). Um casal suspeito do crime, segundo a polícia, está foragido.

De acordo com a polícia, por volta das 20h30, o motorista foi chamado por uma passageira para atender uma corrida fora do aplicativo no Terminal AE Carvalho, com destino ao bairro Colônia. Ela estava acompanhada de um homem.

Quando chegou ao destino, na rua Zituo Karasawa, o motorista teve o celular roubado e foi esfaqueado pelo casal, que fugiu após o crime, de acordo com relato policial.

Mesmo ferido, ele ainda conseguiu pedir ajuda a policiais militares, que estavam a caminho de uma ocorrência, e contar o que havia acontecido.

Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que tinha sido roubada por um casal e que a mulher já havia sido sua passageira no aplicativo de transporte. O motorista foi levado ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso foi registrado no 53º Distrito Policial (Parque do Carmo).

As informações são da Folhapress