Motorista de 18 anos é parado pela polícia após dirigir a 308km/h

Um jovem motorista, de 18 anos, foi parado pela polícia de Ontario, no Canadá, após as autoridades flagrarem ele atingir a velocidade de 308km/h em uma rodovia local. O rapaz conduzia uma Mercedes do pai. A velocidade atingida é mais que o triplo do que é permitido.

A abordagem ocorreu na noite de domingo (10). O motorista estava acompanhando de um amigo, de 19 anos. Na velocidade em que estava, o carro conseguiria percorrer o equivalente a um campo de futebol por segundo. Após as autoridades pararem os jovens, o carro foi rebocado.

O sargento Kerry Schmidt , da Divisão de Segurança nas Estradas de Ontario, postou a imagem do flagrante no twitter. Ele destaca: “Essa foi a velocidade mais alta de que já tive notícia. O motorista foi interceptado imediatamente”.

Com menos carros nas ruas, devido a pandemia do novo coronavírus, algumas pessoas se sentem confortáveis para abusar da velocidade. Devido a isso, os agentes estão reforçando a vigilância nas estradas durante a quarentena.