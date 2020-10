Motociclistas descumprem medidas sanitárias em evento de ‘empinar pneu’; dois homens foram presos

PUBLICIDADE

Um evento com vários jovens motociclistas terminou em confusão na tarde desse domingo (25). Na ocasião, dois homens foram presos pela polícia. Além de realizarem manobras arriscadas, as pessoas estavam aglomeradas, muitas sem máscara e descumpriam o decreto de Lei Seca, para conter a disseminação do novo coronavírus.

O caso ocorreu em Barras, cidade a 110 km de Teresina-PI. Devido à confusão, a Polícia Militar foi acionada por moradores da região, que gravaram vídeos de jovens pilotando motocicletas sem o uso de capacetes e empinando o veículo, o que caracteriza duas infrações de trânsito.

Na sequência, a polícia chega ao local e um jovem é preso. Os militares ainda apreenderam a moto do suspeito.

“Quando esse jovem foi preso, alguns espectadores tentaram coibir a ação da Polícia Militar e tomaram a moto do jovem que havia sido apreendida. Várias pessoas cercaram o carro da polícia exigindo que ele fosse solto”, declarou o tenente Miguel Batista, da Polícia Militar de Barras, ao Portal G1.

Pelas imagens, é possível ver várias pessoas cercando a viatura. Mesmo assim, os militares ainda conseguiram efetivar a prisão de dois suspeitos de teres organizado o evento. Segundo a PM, um dos acusados portava uma porção de maconha no momento da prisão.

A Polícia Militar afirmou que está investigando o caso e, para isso, utiliza as imagens gravadas pelos moradores.