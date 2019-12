Motociclistas armados matam mulher a tiros dentro da própria casa

PUBLICIDADE 

No último sábado (28) uma mulher de 49 anos morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo em sua residência no município de Ibicuitinga, no interior do Ceará.

Os responsáveis pelos tiros foram dois motociclistas, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSPDS). Equipes da Polícia Militar estiveram no local. A vítima não tinha antecedentes criminais.

Segundo testemunhas, pelo menos quatro tiros foram disparados contra a vítima. Ela chegou a ser socorrida por populares e levada para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.