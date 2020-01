Motociclista acaba com faca cravada nas costas após briga em acidente de trânsito 

PUBLICIDADE 



Dois homens brigaram e um deles chegou a ficar com uma faca cravada nas costas após um acidente de trânsito nesta quarta-feira (8). De acordo com a polícia, os dois trocaram socos, agrediram-se com um capacete e um deles precisou de atendimento médico por conta dos ferimentos.

De acordo com a ocorrência, a versão de um dos envolvidos, um homem de 58 anos, contou que no momento em que realizava uma conversão à direita, o carro dele foi atingido por uma motocicleta.

Ainda de acordo com o condutor, ele estacionou o carro e foi conversar com o motociclista, um homem de 37 anos que tentou fugir, mas que alegou que pagaria pelos estragos. Antes de deixar o local, o homem contou que passou a ser agredido pelo motociclista com socos e capacetadas. Ele também teria sacado um canivete, mas conseguiu tomar a arma de sua mão e na sequência ele teria fugido.

Ainda de acordo com a polícia, o motociclista também foi à delegacia e apresentou a versão de que após a colisão, foi até o condutor e informou que arcaria com as despesas. Alterado, o motorista teria dito que era policial e pediu a Carteira de Habilitação (CNH) dele, informando-o que não possuía, o condutor do carro retirou as chaves da moto, momento em que os dois começaram a brigar.

De acordo com o motociclista, ele atingiu o motorista com dois socos no rosto e o mesmo teria cravado uma faca nas costas dele. O próprio motociclista retirou a faca e a jogou no chão.

O motorista então a pegou e novamente o atingiu em uma de suas pernas. O condutor da moto pediu ajuda para outro motociclista que passava pelo local que o levou até um posto de saúde e depois para o hospital.

O caso, que ocorreu em Dourados-MS, foi registrado como lesão corporal dolosa, falta de permissão ou habilitação para dirigir , evasão do local e porte de arma.