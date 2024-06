Motociclista de 19 anos leva tiro na boca durante abordagem policial em Caldas Novas (GO)

Um jovem motociclista de 19 anos, identificado como Gustavo Henrique da Silva Minduri, foi baleado na boca durante uma abordagem policial em Caldas Novas, no sul do estado de Goiás. A Polícia Militar afirma que o disparo foi feito em legítima defesa, mas a família de Gustavo contesta essa versão.

O caso ocorreu no sábado, no setor Santa Efigênia. De acordo com informações fornecidas pela avó de Gustavo na manhã deste domingo (23), o estado de saúde dele é gravíssimo. Gustavo está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar, Gustavo estaria realizando manobras perigosas com sua moto próximo a um local onde ocorria um arraiá e, em certo momento, invadiu o espaço destinado ao público. A polícia também informou que, durante a abordagem, o jovem teria atropelado um dos policiais e outras duas pessoas.