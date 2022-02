Morte de bebê com sinais de abuso sexual é investigada

Os médicos que atenderam Henry identificaram alguns hematomas e uma fissura que poderia ter sido causada por abuso sexual

A morte do bebê de 1 ano, Henry Gabriel Marinho Vidal, está sendo investigada pela Polícia Civil. De acordo com a equipe policial, o pequeno morreu na terça-feira, 9, depois de passar dias internando em um hospital de Goiânia, onde os médicos alertaram sobre suspeita de violência.

“As primeiras informações são de que o namorado da mãe estava cuidando do bebê quando ele caiu da cama e foi levado a um hospital de Jataí. A mãe estava trabalhando e foi avisada do acidente. Por causa do quadro de saúde, ele teve que ser transferido para a capital”, explicou o delegado que está à frente do caso, Marlon Souza.

Segundo Marlon, os médicos que atenderam Henry identificaram sinais que pareciam de mordidas, alguns hematomas e uma fissura que poderia ter sido causada por abuso sexual. Entretanto, somente os laudos periciais vão poder definir o que de fato aconteceu.

“Nas investigações, vamos apurar se havia maus-tratos, se os ferimentos foram provocados ou acidentais, se havia alguma perfuração no intestino”, listou.