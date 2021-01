Morre idosa que quase foi cremada viva; caso está sendo investigado

PUBLICIDADE

Uma idosa que quase foi cremada viva na Argentina morreu na noite dessa quarta-feira (27). A causa da morte não foi divulgada.

Anteriormente, a idosa havia sido dada como morta, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, e quase foi cremada vida, no último domingo (24). O caso ocorreu na cidade de Renúncia e está sendo investigado pela polícia local.

Ela foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital e, já no domingo, os funcionários da clínica informaram à filha que sua mãe havia morrido.

Durante a cremação do corpo da idosa, a filha percebeu que a máscara de proteção que a idosa usava estava se movendo. Com isso, foi constatado que ela ainda estava com vida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela foi levada de volta ao hospital, onde os médicos confirmaram que a idosa apresentava sinais vitais, mesmo que fracos.

A filha denunciou o Sanatorio de la Sagrada Familia, onde sua mãe estava internada, por ter constatado a falsa morte de sua mãe.