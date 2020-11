Morre com poliomielite paciente que vivia há 51 anos em hospital

PUBLICIDADE

Paulo Henrique Machado contraiu poliomielite em 1969 e desde então vivia no Hospital das Clínicas (HC) da Universidade de São Paulo (USP). Nesta quarta-feira, ele veio a óbito, aos 53 anos, em decorrência da patologia.

Na época em que contraiu a poliomielite, Paulo precisou ser internado em razão das sequelas causadas pela doença. Mesmo morando em um hospital, o paciente jamais desanimou e foi o personagem de diversas reportagens. Paulo era apaixonado por games e desenhos animados e se comunicava com o público através das redes sociais.

O paciente era acompanhado por uma equipe do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do HC. A poliomielite é transmitida por um vírus e pode causa paralisia no corpo, podendo afetar a respiração.

Paulo nasceu em 1967 e a mãe dele morreu durante o parto. Ele completou o ensino médio na unidade hospitalar, já que vivia ligado a um respirador artificial desde os primeiros anos de vida. Devido aos problemas respiratórios, o paciente movia apenas os braços. Mesmo assim, Paulo foi capaz de criar uma animação 3D onde retratava a rotina de um personagem criança com deficiência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2009, um dos diretores do desenho ‘A Era do Gelo’ visitou Paulo, fã da animação, no hospital.