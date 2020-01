Morre bebê que não acordava há 7 meses

PUBLICIDADE 

Nessa segunda-feira (27), morreu a bebê Ana Júlia, que estava internada desde o dia em que nasceu, em junho de 2019, no Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), no Pará. Ana Júlia e Ana Sofia nunca acordaram desde o nascimento.

De acordo com o portal Correio de Carajás, o quadro das meninas está sendo estudado e não conseguiram chegar a um diagnóstico fechado. A hipótese e que isso seja um “erro inato de metabolismo”.

As bebês nunca respiraram sem a ajuda de aparelhos e se alimentaram sempre com sonda gástrica. A morte da bebê gerou comoção na equipe médica que acompanha as garotas desde o nascimento. A irmã permanece internada.

“Todos nós que acompanhamos de perto o caso das gêmeas, Ana Júlia e Ana Sofia, estamos muito tristes com a partida da Júlia, mas com o conforto de saber que Deus faz tudo na hora certa. Ele a levou, pra um lugar lindo, onde não há dor, onde ela brinca, sorri… e deixou muita saudade! Que Deus conforte a Luana, um exemplo de mãe, que não desgrudou dessa princesa nem um minuto, a à vozinha também. Duas grandes mulheres, fortes e cheias de amor. Estamos orgulhosos de vocês, e compartilhamos da sua dor. Vou orar pra Deus te consolar, mãezinha. E força, porque a Ana Sofia precisa de você”, publicou Izabella Sad Barra, pediatra das crianças.