Morcegos saindo de caverna impressiona no México

Na sexta-feira, 22, um vídeo mostrando uma multidão de morcegos saindo de uma caverna no México viralizou no Twitter, ele já conta com mais de 5 milhões de visualizações.

As imagens foram captadas na cidade de Santiago, no estado de Nuevo León. O ocupante de um carro capta o momento em que os mamíferos voadores cruzam o céu da cidade.

Conhecida como Cueva de la Boca, a região passou a ser considerada santuário biológico há apenas quatro meses. A caverna de morcegos recém-nascidos é considerada a mais importante da América Latina.

A prefeitura de Santiago firmou um acordo com a organização social Pronatura Noreste para garantir a conservação do local. Tanto o município quanto a organização se comprometeram a promover, juntas, a educação ambiental e a conservação da biodiversidade na colônia.

A associação civil mexicana afirma existir cerca de “dois milhões e meio de morcegos na Cueva de la Boca, o que significa meia tonelada de insetos consumidos por dia, quando a população está no auge”.

A expectativa é que seja construído no futuro o “Museu do Morcego”. Nele, será possível aprender mais sobre os bichos e sobre os serviços ambientais na Cueva de la Boca.