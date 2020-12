Moradores encontram cobra de 2 metros em cozinha de casa

PUBLICIDADE

Um episódio inusitado e assustador aconteceu em uma residência da cidade de Montes Claros, no interior do estado de São Paulo. Uma cobra de dois metros foi encontrada por moradores na cozinha da casa. As informações são do portal G1.

Com o auxílio de agentes do Corpo de Bombeiros, a cobra pode ser capturada e encaminhada para seu habitat natural. O animal pertence a espécie caninana e chegou à residência, pois ela está localizada nas proximidades de uma área de vegetação.