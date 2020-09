Moradores de Goiás filmam redemoinhos de fogo na região; assista

PUBLICIDADE

Vários registros de redemoinhos de poeira e até mesmo de fogo têm sido feitos por moradores do Goiás. Ao longo do último mês, o fenômeno tem se tornado bastante comum devido à seca que atinge a região. Em um dos vídeos, o cinegrafista quase é engolido quando um dos redemoinhos se aproxima do carro em que ele está. O caso foi registrado em uma rodovia de Santa Helena de Goiás, na região sudoeste.

O morador relatou que, por pouco, não foi atingido pelo redemoinho. Outra testemunha relatou que avistou um dos redemoinhos enquanto estava em um bar de Itumbiarra.

“Será que ele vai passar aqui no bar? Olha ele chegando. Tá acabando. Tá acabando uma ‘pinóia’. Ele acabou, ainda bem que o vento virou”, narrou o morador.

Um dos fenômenos mais impressionantes desse tipo foi registrado por um morador de Caçu-GO. No vídeo em questão, um redemoinho de fogo aparece em meio à fumaça em um campo coberto por pedaços de cana-de-açúcar. Outro redemoinho de fogo foi avistado ao lado de um canavial, na região do Morro Vermelho, em Mineiros, no sudoeste de Goiás.

Perto da BR-060, outra testemunha relatou ter sido surpreendida por um redemoinho gigante, perto de Acreúna, no sudoeste de Goiás. O empresário desceu do veículo e registrou o momento pelo celular.

Os redemoinhos são mais comuns nessa época do ano devido às altas temperaturas do solo, que podem superar os 35ºC. Com isso, o ar quente sobe rapidamente e, ao esfriar, torna a descer. A espiral é formada pelos ventos que podem atingir a velocidade de até 100 quilômetros por hora.