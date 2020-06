Moradores capturam sucuri que apareceu em avenida movimentada de Goiás

PUBLICIDADE 

Moradores de Pontalina-GO capturaram uma cobra com mais de 2 metros de comprimento. O réptil foi flagrado transitando no canteiro central de uma avenida bastante frequentada da cidade.

Os habitantes da região relataram que o animal se trata de uma sucuri que apareceu na área urbana, no domingo (31). Eles acreditam que a cobra deve ter saído de um lago que fica próximo à avenida.

Para capturar a sucuri, um dos moradores segurou a cabeça da cobra e tentou colocá-la em uma gaiola de metal. No entanto, o animal ameaçou se enrolar no braço do morador. Com a ajuda de outros habitantes da região, a cobra foi colocada dentro de um saco. Por fim, a sucuri foi libertada em uma área de mata próxima.