Morador reencontra cãozinho após deslizamento em Petrópolis

Pitoco desapareceu depois do deslizamento que atingiu o Morro da Oficina e foi encontrado no alto do morro, ele estava com medo de descer

O temporal que atingiu Petrópolis, na Região Serrana do Rio, nesta terça-feira, 15, deixou um rastro de dor e tristeza. No entanto, o publicitário Carlos Menezes teve um pouco de sua dor amenizada ao reencontrar seu cachorrinho Pitoco, na manhã desta quarta-feira, 16. O vira-lata foi adotado por ele há aproximadamente um ano. Entretanto, Carlos ainda tenta localizar a avó de 65 anos e o irmão, de 18, que estão soterrados no local. O cachorro sem raça definida desapareceu depois do deslizamento que atingiu o Morro da Oficina. Pitoco foi encontrado no alto do morro e estava com medo de descer. Até às 8h25 desta quarta, 35 pessoas tinham morrido na tragédia e cerca de 80 casas foram atingidas no Morro da Oficina.