Morador encontra jacaré dentro de casa no Rio de Janeiro

No momento que viu o animal, no andar térreo do apartamento, ele estava com a cabeça em cima do chinelo do morador

Imagine você sair para passear com seu cachorrinho e na volta para casa dar de cara com um jacaré na sua sala. Foi exatamente isso o que aconteceu com um morador do bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

De acordo com ele, em entrevista ao Bom Dia Rio, o caso aconteceu entre o final da madrugada e início da manhã desta quinta (30). Como de costume, ele sai cedo para levar seu pet para passear. “Eu abri a porta do apartamento e o animal (jacaré) estava na soleira da porta. Foi aquele susto porque é uma situação inusitada”, disse Marcelo Cruz ao jornalístico.

No momento que viu o animal, no andar térreo do apartamento, ele estava com a cabeça em cima do chinelo do morador. Minutos depois, tudo foi resolvido e uma equipe dos Bombeiros foi acionada para resgatar o bicho. Mas essa não foi a primeira vez que um caso semelhante aconteceu envolvendo um jacaré. Em 2019, uma família americana da Geórgia teve uma visita inusitada ao se hospedar em uma casa alugada, em Miami, nos Estados Unidos. Eles flagraram um jacaré tomando sol na piscina em uma boia que era também a reprodução de um jacaré.

Em entrevista ao site Miami New Times, Dave Jacobs, que estava com a família no local para ir a um casamento, contou que eles já tinham visto o animal em um lago, do lado de fora da casa. Segundo ele, o jacaré parecia estar provocando o cachorro deles, Rascal. “Nós achamos muito fofo”, disse Jacobs. “No dia seguinte, ele apareceu na piscina”, completou.

No início de maio daquele ano, em uma blitz policial no condado de Charlotte, na costa oeste da Flórida, uma mulher foi flagrada com um jacaré bebê escondido sob as calças. Ela também tinha no carro 41 tartarugas.

Em 2020, gravações de um jacaré gigante o mostram atravessando tranquilamente um campo de golfe na Flórida. Muitos internautas disseram que o bicho mais parecia um dinossauro. Outros questionaram se a imagem era real.

Em entrevista ao jornal Tampa Bay, Tyler Stolting disse que as filmagens eram verdadeiras. Ele contou que estava passando em um carrinho de golfe quando avistou o jacaré. Stolting afirmou ainda que, embora estivesse acostumado a ocasionalmente ver esse tipo de animal no local, nunca tinha se deparado com um daquele tamanho.