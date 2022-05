Morador encontra cobra dentro de guarda-roupa em apartamento de Goiânia

Um morador do 16º andar de um condomínio localizado em Goiânia, encontrou uma cobra jiboia dentro de seu guarda-roupa

No domingo, 15, um morador do 16º andar de um condomínio localizado no Bairro Residencial Eldorado, em Goiânia, encontrou uma cobra jiboia dentro de seu guarda-roupa.

Segundo a moradora, o quarto onde o animal foi encontrado permanece trancado. A mulher conta que o marido encontrou o animal enquanto pegava uma camiseta dentro da gaveta e que o medo foi instantâneo.

Ela relatou que o marido observou algo cilíndrico de cor diferente, quando colocou a mão, ela começou a se mexer. Eles então trancaram o quando e chamaram os bombeiros.

Ao chegarem no apartamento, os bombeiros informaram a moradora que se tratava de uma cobra criada em cativeiro. O animal pertence a um vizinho do mesmo condomínio e que a cobra já foi devolvida pelo Corpo de Bombeiros ao outro morador.

Para que o animal chegasse até o guarda-roupa do casal, a cobra precisou atravessar todo o apartamento.

Segundo as investigações dos bombeiros, a cobra saiu pela janela, andou no parapeito de uma sacada para outra e entrou na casa. Andou pela sala, atravessou o apartamento todo e foi para o quarto, que estava com a porta do guarda-roupa aberto.

A moradora explicou que o medo principal que sentiu ao descobrir a visita inusitada da cobra era em relação à cadela do casal, uma vez que o animal de estimação fica sozinho em casa enquanto ela e o marido saem para trabalhar durante o dia.