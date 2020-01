Morador de rua sofre queimaduras enquanto dormia e polícia acredita que incêndio foi criminoso 

PUBLICIDADE 

Neste domingo (5), um morador de rua de 39 anos sofreu queimaduras enquanto dormia. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso.

O caso ocorreu no bairro da Mooca, em São Paulo. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com queimaduras de segundo e terceiro grau. Ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos nas pernas, costas, tórax e rosto.

De acordo com a polícia, o estado de saúde do homem é grave. De acordo com o boletim de ocorrência, o morador não soube informar como sofreu as queimaduras, já que o incêndio foi iniciado enquanto ele estava dormindo na via.

Segundo bombeiros, há indícios de que o incêndio tenha sido criminoso porque foi encontrado um galão de gasolina no local. O recipiente foi apreendido e passará por perícia no Instituto de Criminalística (IC).

Uma imagem obtida pela polícia mostra uma pessoa vestida de preto se aproximando do local onde o morador de rua dormia, segundo o delegado que investiga o caso. Em seguida, há o que parece ser uma explosão e a pessoa vai embora.

O caso está sendo investigado pela polícia.