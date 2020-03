Morador de rua faz doação para vítimas de enchente e comove comerciante

PUBLICIDADE 

Um morador de rua, conhecido apenas como Francinaldo, doou dois cobertores para as vítimas das enchentes que atingiram a Baixada Santista. A atitude comoveu diversas pessoas do Guarujá-SP.

O empresário e advogado Erasmo Fonseca, de 42 anos, possui uma padaria na região. Segundo ele, o comércio foi transformado em ponto de entrega de suprimentos para atenderem as vítimas. Na noite de quarta-feira (4), Francinaldo chegou ao estabelecimento querendo doar dois cobertores. Ele contou que recebeu três cobertores, mas precisava apenas de um e queria doar os outros dois para os demais desabrigados. A esposa de Erasmo recebia as doações no momento.

“Minha esposa começou a chorar na hora em que ele falou isso”, disse o empresário.

O morador de rua relatou que era ex-presidiário e estava a procura de emprego. Francinaldo contou que é azulejista e possui experiência como sushi man.

Erasmo disse que, após a entrega, Francinaldo recebeu uma doação de R$ 70 e afirmou que iria recuperar os documentos. Desde então, o empresário perdeu contato com Francinaldo.