Morador de rua é preso acusado de abusar sexualmente de idosa

O homem de 36 anos foi encontrado perambulando pela cidade e confirmou todas as acusações

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um morador de rua suspeito de agredir e abusar sexualmente uma idosa de 83 anos. O caso ocorreu em Montes Claros, norte do estado e a 422km de Belo Horizonte. O suspeito, de 36 anos, teria invadido a casa da senhora na madrugada desta quinta-feira (13).

O homem foi encontrado perambulando em avenida da cidade e, após ser questionado, confirmou as acusações. Ainda assim, o suspeito afirmou que haveria uma segunda pessoa envolvida no crime. A polícia não acredita na versão do homem.

“As análises de imagens de câmeras mostram que ele agiu sozinho, sem auxílio, portanto, o argumento dele é para, certa forma, tentar amenizar o ocorrido”, explicou o tenente Daniel Lucas Lyra Ramos.

Junto ao homem, foram encontradas calça e blusas utilizadas no crime, além de uma mochila. Todos os objetos e materiais foram entregues para análise na delegacia de plantão. O caso passará a ser investigado pela Polícia Civil