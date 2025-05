Morador de rua é atropelado enquanto dormia embaixo de carro em MT

Um homem em situação de rua, de 42 anos, ficou ferido após ser atropelado por um carro enquanto dormia embaixo do veículo para se proteger da chuva.

De acordo com a Guarda Municipal, a condutora do veículo relatou que havia estacionado o carro e, ao sair durante a chuva, sentiu que havia passado por cima de algo. Ao descer para verificar, encontrou o homem debaixo do automóvel.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o resgate. O homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande com suspeita de fratura na perna esquerda.

Apesar da gravidade da situação, a vítima sobreviveu. A motorista permaneceu no local e prestou socorro. O caso será apurado pelas autoridades competentes.