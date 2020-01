Morador de ocupação irregular é esfaqueado por vizinhos 

PUBLICIDADE 

Um homem foi esfaqueado nesta segunda-feira (27), ao se desentender com vizinhos por causa de uma mangueira de abastecimento de água que estaria passando pelo quintal dele. Vítima foi socorrida e encaminhado ao pronto-socorro.

De acordo com a polícia, a tentativa de homicídio ocorreu em uma área de ocupação irregular. A vítima teria ido até a casa da vizinha reclamar que a mangueira utilizada para abastecimento de água da residência dela estava invadindo o quintal dele.

O homem relatou à polícia que ao fazer a reclamação, foi agredido pela mulher, juntamente com o marido dela e outro suspeito. Ele conseguiu se desvencilhar e pedir socorro aos outros vizinhos.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima estava caída, com ferimentos no ombro, no braço e nos pulsos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorreu a vítima e a encaminhou para o pronto-socorro.

O caso ocorreu em Cuiabá-MT. Um dos suspeitos foi localizado e conduzido para Central de Flagrantes de Cuiabá. Ele foi ouvido pelo delegado e teve a prisão em flagrantes decretada. O caso está sendo investigado.