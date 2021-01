Moedas de bronze e ouro do século XIX são encontradas enterradas em quintal

PUBLICIDADE

Moradores de Colares, no nordeste do Pará, encontraram centenas de moedas de bronze e de ouro, datadas do século XIX, no último domingo (17). As moedas estavam enterradas em um quintal e foram foram classificados como “tesouro” pela prefeitura do local, que acionou a polícia para impedir que o patrimônio seja comercializado.

Foram divulgadas imagens de moradores carregando as moedas em carrinhos de mão. Algumas das moedas foram registradas em 1819, época em que o Brasil ainda era colônia portuguesa.

A Polícia Civil suspeita que as moedas estariam sendo vendidas na internet em sites de compra e venda. Devido a isso, a corporação irá abrir um inquérito para apurar o caso.