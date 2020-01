Modelo fica entre a vida e a morte após cair de janela

PUBLICIDADE 

A modelo russa Ksenia Puntus está em estado grave após cair da janela do apartamento do namorado dela, em Moscou. A celebridade, de 21 anos, foi encontrada desacordada e sem roupa após a queda do imóvel instalado no terceiro andar de um prédio na capital russa.

De acordo com a imprensa internacional, após duas cirurgias, Ksenia se encontra entre a vida e a morte. Apesar de consciente, ela não consegue falar.

As autoridades russas ainda estão investigando as causas do acidente. Relatos fornecidos pela polícia local a jornalistas dizem que a queda de Ksenia ocorreu por volta das 4h da manhã. Ela foi achada por vizinhos que ouviram um barulho e a encontraram acordada, incapaz de se mover e em meio a uma poça de sangue.

Além de ferimentos severos na cabeça e no peito, ela quebrou as pernas, algumas costelas e teve lesões sérias na pelvis. Não se sabe se o namorado dela estava na casa no momento do acidente.