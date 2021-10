Modelo diz que sempre faz sexo a três: ‘com o marido e Deus’

Declarada cristã, Nita declarou que tem “os melhores orgasmos” toda vez que convida Deus para se juntar a ela e seu marido

Durante uma entrevista para a emissora britânica ITV, a modelo de uma plataforma de conteúdo erótico, Nita Marie, polemizou ao dizer que, regularmente, faz sexo sexo a três, com marido e com Deus, de acordo com ela.

A modelo de 45 anos contou que Deus a aconselhou a abrir uma página no “OnlyFans”, para dar conforto a pessoas solitárias.

Nita Marie relatou que era assexuada com seu parceiro anterior, mas Deus indiciou o caminho para ela. “Eu não tive relações sexuais por sete anos. Foi o começo, quando terminei aquela relação, de redescobrir minha sexualidade”, afirmou.

“Eu estava apenas fazendo as sessões de fotos para minha própria autoconfiança. É claro que a maioria dos cristãos quer fazer o que é certo aos olhos de Deus, então houve um pequeno conflito moral. Mas a resposta que veio a mim foi: Deus queria que eu celebrasse meu corpo e o amasse”, finalizou Nita.