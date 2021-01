Modelo da Playboy pede desculpa após posar nua em mesquita

PUBLICIDADE

A modelo belga Marisa Papen, de 28 anos, se desculpou por ter posado nua na mesquita Santa Sofia, em Istambul, na Turquia. Apesar do pedido de desculpas, que foi publicado em uma rede social, a foto não foi retirada da página.

De acordo com a modelo, ela visitou o local em 2018 e levantou a roupa para fazer o registro. Em dezembro do ano passado, a foto foi publicada.

“Eu queria tirar um momento para explicar meu raciocínio e filosofia. Quando visitei a Turquia em 2018, isso foi com o espírito de amor, movido por um sonho de unidade. Para as pessoas que posso ter magoado com minhas declarações artísticas, peço desculpas. O panorama geral está além do véu. Estou profundamente empenhado em normalizar e celebrar o corpo humano”, disse ela.

Após as imagens repercutirem, o governo turco ameaçou prender Marisa por “insultar os sinais da soberania do Estado”.

“Meu trabalho é frequentemente visto como controverso, mas na verdade é apenas um corpo humano defendendo a igualdade e a liberdade. Criei algumas imagens que revelam a separação entre seguir e liberdade. Minha intenção é inspirar mudanças positivas, fechar as lacunas e iluminar o que está escondido ou reprimido nas sombras da sociedade”, relatou a modelo.

Marisa realiza viagens ao lado do fotógrafo, Jesse, e afirma que o perigo faz parte da emoção do trabalho como modelo.

“Jesse e eu gostamos de pensar que somos uma versão moderna de Bonnie e Clyde numa missão de James Bond, adorando cada minuto de perigo que se apresenta para a gente”, finalizou.