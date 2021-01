Mister Teen Acre é afastado após ser denunciado por estupro

PUBLICIDADE

Nessa segunda-feira (4) o Mister Teen Acre, elegido em outubro de 2020, Rafael Berlim, foi afastado pela coordenação do concurso após ser alvo de denúncias de estupro. Berlim foi denunciado pela vítima no Twitter, por meio de áudios em que relata que dormia sozinha quando acordou ao sentir que estava sendo estuprada por ele.

Em nota ao G1, a coordenação informou que destituiu o título de Mister Teen Acre do atual mister até que se resolva a situação.

“Esperamos que tudo seja esclarecido e desde já externamos o nosso repúdio a este caso, uma vez que não compactuamos com tal ato, e que também estamos tentando entender toda a situação”, disse a nota.

O coordenador do concurso, Sidney Lins, disse ao G1 que a medida foi tomada após um pedido da coordenação nacional. “Não há nada comprovado, mas é algo que compromete a idoneidade moral do candidato. Então, preferimos deixar com que as autoridades tomem as providências, mas da nossa parte, como coordenador, nós já anunciamos a saída dele e destituímos do título”, afirmou.