Missionário brasileiro é encontrado morto em carro incendiado no Quênia

Francisco Antônio Chagas Barbosa foi dado como desaparecido na quarta-feira (7), quando saiu de casa para um supermercado em Nairóbi

Um missionário brasileiro foi morto a tiros e teve o corpo incendiado dentro do próprio carro no Quênia. A informação foi confirmada pela família neste sábado (10).

Francisco Antônio Chagas Barbosa foi dado como desaparecido na quarta-feira (7), quando saiu de casa para um supermercado em Nairóbi, capital do Quênia. No mesmo dia, o veículo dele foi avistado sendo dirigido em alta velocidade na região do desaparecimento.

O veículo de Francisco foi encontrado incendiado e com o corpo dentro na madrugada da quinta-feira (8), segundo a imprensa local.

Francisco foi morto ainda na quarta-feira (7), segundo os registros de câmeras de segurança. Ele era membro da Missão Cristã Mundial e pregava para pessoas no país africano.

“Dois homens pegaram ele e colocaram ele dentro do carro. Ele tentou sair do carro e naquele momento foi executado. Eles fizeram o ato de tocar o fogo no carro. De fato, o carro que encontramos com aquele corpo é realmente do Francisco”, disse a pastora Franciane Barbosa, esposa de Francisco, em comunicado.

Nenhum suspeito de envolvimento com o crime foi preso até a manhã deste domingo (11), segundo o jornal queniano The Star.