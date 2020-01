Ministro da Educação escreve impressionante com ‘c’ e volta a ser assunto na web

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (8), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, voltou a ser assunto nas redes sociais graças a um erro de ortografia. Ao responder um tuíte do deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP), colocou a palavra “impressionante” com c.

O parlamentar havia tuitado sobre a necessidade de se realizarem pesquisas a respeito do uso defensivo de armas de fogo.

O ministro, então, respondeu: “Caro @BolsonaroSP, agradeço seu apoio. Mais imprecionante: não havia a área de pesquisa em Segurança Pública. Agora, em mestrados, doutorados e pós doutorados poderão receber bolsas para pesquisar temas, como o mencionado por ti, que gerem redução da criminalidade”.