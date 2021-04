Ministro da Cidadania dá “bola fora” em entrega de centro esportivo

A cena engraçada foi registrada em maio a pessoas que estavam no local para participarem da entrega do centro esportivo

O ministro da Cidadania, João Roma, participou na última sexta-feira (9) da inauguração de uma Estação Cidadania-Esporte (CIE), na cidade de Camaçari (BA). Durante o evento, a autoridade decidiu praticar alguns arremessos de basquete. A intenção foi boa, porém a prática ficou abaixo do esperado pela pessoas presentes no evento.

Em uma gravação compartilhada no Twitter, é possível ver o ministro realizando quatro arremessos. Ao final dos chutes, o chefe da Pasta teve o total de zero acertos. A cena engraçada foi registrada em meio a pessoas que estavam no local para participarem da entrega do centro esportivo, que vai beneficiar atletas de basquete, handebol, vôlei e futsal.

Confira o vídeo abaixo:

NSP 15042021 – Bola fora pic.twitter.com/DStxqMXGV0 — bnewsvideos (@bnewsvideos) April 15, 2021

Investimento

A construção do local aconteceu após o Governo Federal investir R$ 3,3 milhões para serem utilizados na realização das obras.

A iniciativa Estação Cidadania-Esporte tem o objetivo de incentivar o desenvolvimento de práticas esportivas em regiões de vulnerabilidade social. Para isso, o governo tem executado obras que aumentem a quantidade de equipamentos públicos qualificados nestes locais.