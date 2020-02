Milton Gonçalves respira por aparelhos, segundo colunista

PUBLICIDADE 

O ator Milton Gonçalves está respirando por aparelhos e foi induzido ao coma como parte do tratamento. As informações são da colunista Fábia Oliveira. Segundo a profissional, os médicos estariam aguardando cerca de 48 horas completas para analisar se o AVC sofrido pelo ator de 86 anos deixou qualquer sequela.

Milton deu entrada no no Hospital Samaritano, do Rio de Janeiro, após sofrer um AVC – Acidente Vascular Cerebral, na noite da última terça-feira (11). Ele passou por uma cirurgia e está em observação na unidade neuro intensiva. O estado de saúde do artista inspira cuidados.

O último trabalho do ator na TV foi no especial de final de ano Juntos, a Magia Acontece, no qual ele interpretou o Papai Noel.