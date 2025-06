Miliciano é morto a tiros durante partida de futebol na zona oeste do Rio

Um homem foi morto a tiros na tarde deste domingo (1º/6) enquanto participava de uma partida de futebol na zona oeste do Rio de Janeiro.

Identificado como “Curupira”, ele era apontado como integrante da milícia que atua na região. De acordo com as investigações, o crime teria sido ordenado por RD do Barbante, traficante ligado ao Comando Vermelho (CV), em meio à disputa por território entre facções criminosas e milicianos.

O caso está sendo apurado pela equipe da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), que busca identificar os autores do ataque e confirmar a motivação do crime.