Mensagem de motorista viraliza após passageiro “desaparecer”

Um dos assuntos mais comentados no Twitter, nessa segunda-feira (6) foi o “sumiço” de um passageiro de aplicativo. A namorada do motorista compartilhou um vídeo um vídeo mostrando uma troca de mensagens entre ela e o namorado.

Identificado apenas como Afonso, o motorista que aparenta estar desesperado manda uma mensagem de áudio para a namorada dizendo: “Meu Deus. Que é isso? Maria Eduarda, o passageiro sumiu do meu carro. Maria Eduarda, a mala do passageiro está no meu carro e ele sumiu. Maria Eduarda, que é isso? Cara, cadê o homem, meu Deus?”

cara????? e meu namorado??? q decidiu rodar no uber, eis o resultado: pic.twitter.com/4PzjQ10B7z — MARIA EDUARDA (@dudabias) January 7, 2020

Um tempo depois, em outra mensagem, o motorista explica que entrou em contato com o passageiro e acabou descobrindo que, na verdade, o passageiro sequer teve tempo de entrar no veículo, quando o motorista partiu levando apenas a bagagem dele.

Depois da confusão, Afonso voltou ao local da partida, pediu que o passageiro conferisse se todos os pertences estavam dentro. Ele não continuou a viagem depois disso.

Os internautas se divertiram com a situação e o nome da namorada do motorista segue nos assuntos mais comentados do Twitter.

MARIA EDUARDA EU TÔ VOLTANDO PRA MADUREIRA JÁ TAVA NA TIJUCA — Fabio Porchat (@FabioPorchat) January 7, 2020

eu todah kkkkkkkkkkkk https://t.co/RSqliqfgqa — MARIA EDUARDA (@dudabias) January 7, 2020

O namorado da Maria Eduarda chegando pra buscar o passageiro que ele deixou na rua KKKKKKKKK pic.twitter.com/6ZGCIqerl8 — Luuh (@LuuhSantos2908) January 7, 2020